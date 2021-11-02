Джакарта, 2 ноября 2021, 09:05 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пройдет карантин в президентском дворце в Богоре, сообщает CNN Indonesia.
Глава государства останется на самоизоляции после серии международных поездок.
Джоко Видодо будет сдавать тест на антиген к коронавирусу каждое утро во время карантина. Президент также будет сдавать ПЦР-тест каждые два дня, пока не закончится карантин.
Президент Индонезии принял участие в саммите G20, в конференции по изменению климата (COP26), посетит Дубай и встретится с главами дружественных стран.
Как сообщало ИА REGNUM, солдаты военно-морских сил (ВМС) Индонезии и вооруженные силы США начали проводить совместные военные учения в Сурабае.
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