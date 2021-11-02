Джакарта, 2 ноября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо пройдет карантин в президентском дворце в Богоре, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Президент Индонезии Джоко Видодо

Глава государства останется на самоизоляции после серии международных поездок.

Джоко Видодо будет сдавать тест на антиген к коронавирусу каждое утро во время карантина. Президент также будет сдавать ПЦР-тест каждые два дня, пока не закончится карантин.

Президент Индонезии принял участие в саммите G20, в конференции по изменению климата (COP26), посетит Дубай и встретится с главами дружественных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, солдаты военно-морских сил (ВМС) Индонезии и вооруженные силы США начали проводить совместные военные учения в Сурабае.