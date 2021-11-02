Москва, , 09:04 — REGNUM Более 38,2 млн человек или 26,2% населения страны вакцинировалось от гриппа в России. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По состоянию на 29 октября в России привилось от гриппа более 38,2 жителей страны, что составляет 26,2% населения. При этом эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 57-ми регионах России.

Превышение недельных порогов заболеваемости зафиксировано как среди взрослого населения, так и среди детей от семи до 14 лет. При этом вопросы о вакцинации от гриппа стали самыми популярными на горячей линии Роспотребнадзора. В период с 4 по 15 октября специалисты Роспотребнадзора провели более 68 тыс. консультаций

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минздрав РФ разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и от COVID-19.

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