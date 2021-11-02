2 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Джейн Спай, , 12:34 — REGNUM В Глазго, Шотландия, проходит климатический саммит ООН COP26, на который должны приехать около 20 тысяч делегатов из почти 200 стран, огромное число экспертов по климату, экологических активистов и журналистов. BBC считает, что главными спикерами COP26 станут президент США Джо Байден, представитель от Китая Се Женьхуа, исполнительный секретарь конвенции ООН по изменению климата Патрисия Эспиноса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и британский депутат, возглавляющий саммит, Алок Шарма.

Цитата из видео COP26 Церемония открытия — Саммит мировых лидеров Ukcop26.org

СОР26 начался 31 октября, часть спикеров уже выступила. Пользователи негативно отзываются о выступлениях, по их мнению, весь форум будет бессмысленным, если на нем не предложат ни одной идеи, как реально решить климатические проблемы.

«Почему они не могут уже просто придумать что-нибудь, сделать это, а потом они будут говорить нам о том, чего им удалось достичь», — прокомментировал @Montydogge.

«Вот, еще один тип (об Эммануэле Макроне — прим. Д.С.) перечисляет вещи, которые мы уже знаем, и, конечно, даже не пытается обойти табу на предложение чего-то нового», — отметил @robinlemare.

«И приз за «констатацию очевидного» вручается… им всем. Неужели никто не может сказать ничего другого, кроме как «мы должны работать вместе»? Я думаю, мы все уже постигли эту истину для себя», — написал @HappyOldMan1966.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о важности «единства целей» и призвал страны действовать вместе. Часть пользователей с ним не согласилась, сказав, что если он действительно хотел бы что-то сделать, давно бы сделал.

Президент Франции Эммануэль Макрон Цитата из видео COP26 Церемония открытия — Саммит мировых лидеров Ukcop26.org

«Совместная работа» — это оправдание, если ничего не делать вообще, ничего и не достигнуть. Давайте без оправданий. Если ты хочешь действовать — ты действуешь. А тех, кто не действует, будет судить общество», — считает @patriciolynch.

Большое количество пользователей недовольны тем, что саммит проводится не онлайн, потому что все делегаты прилетели на своих частных самолетах и поступили как «лицемеры».

"Эти шарлатаны бросились сюда на своих частных самолетах только для того, чтобы почитать друг другу свои речи о «несправедливости», «солидарности» и «совестной работе». Могли бы просто созвониться в Teams», — отметил @RGray279.

«Почему нельзя было провести конференцию в Zoom? Уменьшился бы углеродный след», — отметила @MaryHutchison14.

«Почему они не могут провести встречу в Zoom? Это лицемерно при обсуждении сокращения выбросов. Zoom во время локдауна работал, так почему сейчас не используется?» — спросил @specs55.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал серьезнее относиться к климатическим проблемам и уже начать действовать, потому что потом будет поздно. Некоторые пользователи написали, что их предположения о поведении Джонсона на саммите оправдываются, он действительно никуда не годится.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Цитата из видео COP26 Церемония открытия — Саммит мировых лидеров Ukcop26.org

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«Он сам мог бы начать с сокращения своей stand-up рутины и заявлений по существу. Проблема в том, что у него только это и есть», — написал @RichardFerris63.

«Да-да, человек от партии, которая проголосовала за сбросы отходов в британские воды, что и произошло на прошлой неделе», — напомнил @PsymonWhite.

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«Проблема в том, что Джонсон сейчас говорит, что нам необходимо действовать по климату, только потому, что эта тема в тренде, через неделю-две он откажется от своих слов», — прокомментировал @westrowhendo.

В комментариях напомнили, что в прошлый раз Джонсон прилетел на саммит «Большой семерки» на самолете, хотя он проходил недалеко от Лондона.

«Это тот же парень, который летел из Лондона в Корнуолл», — написал @Dandulum.

«Как он добрался до Глазго?» — поинтересовался @simoneadlen.

На саммите также выступил принц Чарльз, он заявил, что для борьбы с климатическими проблемами необходима «военная основа». Со словами представителя королевской семьи многие пользователи также не согласились.

Принц Чарльз Цитата из видео COP26 Церемония открытия — Саммит мировых лидеров Ukcop26.org

«Грубо говоря, мы будем делать то, что всегда и делали, — навязывать свое мнение странам третьего мира и развивающимся странам силой», — переформулировал @LarsJakobsen65.

«Зачем все используют аналогии с войной? Война ни для кого хорошо не заканчивается. Нужно использовать терминологию получше. Давайте не играть в игры, на кону будущее нашей планеты», — написал @HMCWathome.

«И он прилетел в Глазго СОР26 на частном самолете», — отметил @joseluis0473.

Многие пользователи раскритиковали появление на саммите президента США Джо Байдена со своим кортежем. В комментариях считают, что такое поведение полностью противоречит идее климатического форума.

«Это как пытаться похудеть, заказывая двойную порцию в McDonald’s», — сравнил @Liam_Corktown.

Некоторых пользователей расстроило то, что, когда Байден добирался до места проведения саммита, дороги не заблокировали экоактивисты.

«И никаких следов Insulate Britain? Я бы заплатил, чтобы такое увидеть», — прокомментировал @PhotoPaul67.

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