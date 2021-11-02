Магас, , 09:03 — REGNUM В Ингушетии за все время пандемии скончались от осложнений после заражения коронавирусом 370 человек. Это самый низкий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. За прошедшие сутки в регионе не было зафиксировано ни одного случая летального исхода, сообщили 1 ноября в пресс-службе правительства республики.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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При этом в регионе отмечается увеличение ежедневного прироста числа новых случаев заражения новой опасной инфекцией. За последние сутки было зафиксировано 82 новых заболевших. Общее число носителей коронавируса достигло 23 742 человек. За те же сутки выздоровел 91 пациент, а общее число сумевших справиться с инфекцией достигло 21 912 человек.

Напомним, в СКФО лидером по числу смертей от COVID-19 к 1 ноября стал Ставропольский край, где скончались 4055 пациентов. В Чечне умерли от опасной инфекции 722 человека, в Карачаево-Черкесии — 761, Кабардино-Балкарии — 943, Северной Осетии — 1044, Дагестане — 2761 человек.