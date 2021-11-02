Пермь, 2 ноября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Пермский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении бывшего оперуполномоченного управления «Т» Четвертой службы (экономическая безопасность) ФСБ России Дмитрия Г. Он признан виновным в покушении на мошенничество и взяточничестве. Об этом сообщает perm.rbc.ru.

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Экс-сотрудник ФСБ пытался использовать ситуация вокруг крупной стройки в своих корыстных целях. Миллиардера и учредителя строительной компании в Перми проинформировали о якобы проводимой проверке организации из-за ущерба государству на 1 млрд рублей. Для решения проблемы бизнесмену обещали организовать встречу с полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

При получении муляжа денег бывший сотрудник ФСБ был задержан. Соучастником по делу проходит его столичный приятель

Бывший оперуполномоченный управления «Т» Четвертой службы ФСБ России приговорён к пяти годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима и запретом занимать определённые должности. Также он лишен воинского звания «капитан».

Соучастник получил условные срок (три года) и оштрафован на 250 тыс. рублей.