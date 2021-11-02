Тарко-Сале, Ямало-Ненецкий АО, 2 ноября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В ямальском городе Тарко-Сале бывший мастер МУП «Дорожно-строительное управление» и два местных жителя подозреваются в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Фото Алексея Гусева Строительство дороги

По версии следствия в городе Тарко-Сале мастер получил от двух мужчин, приговорённых к обязательным работам, взятки в общей сумме 55 тысяч рублей за включение их в табели учёта рабочего времени якобы об отбывании ими назначенного наказания. Обязательные работы при этом они не выполняли, но мастер оформил и направил в управление исполнения наказаний документы об обратном.

Мастер обвиняется по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в значительном размере»).