Москва, , 09:00 — REGNUM В трёх столичных аэропортах утром 2 ноября отменили и задержали 142 авиарейса. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Туман Onlinenigeria.com

По данным на 8:55, во «Внуково» 31 рейс задержан, три отменено, в «Домодедово» 37 рейсов задержано, 15 отменено, в «Шереметьево» 42 рейса задержано, 14 отменено. Сервис уточняет, что оперативные данные о полётах предоставлены аэропортами.

Причиной массового сбоя в расписании является сильный туман — из-за него в Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.