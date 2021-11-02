Ростов-на-Дону, , 09:05 — REGNUM В Новочеркасске (Ростовская область) двое заключённых попытались совершить акт суицида в связи с тем, что не хотели переходить в другой отряд. Так прокомментировали инцидент в донском управлении ФСИН.

Колючая проволока забора возле колонии Сергій Ткаченко

ЧП случилось в колонии строгого режима №14 вечером 1 ноября. Медицинскую помощь нарушителям режима оказали на месте, пишет donnews.ru со ссылкой на заявление ведомства. Госпитализация не понадобилась.

Известно также, что осуждённые состояли на профилактическом учёте как склонные к членовредительству.

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