Москва, , 09:00 — REGNUM Капитальный ремонт пешеходного моста «Царицынская плотина», который продолжался более двух месяцев, завершили в музее-заповеднике «Царицыно». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 2 ноября заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. При проведении работ учитывались инженерно-технические особенности моста, полученные из архивных материалов.

Царицынская плотина Фото пресс-службы Комплекса городского хозяйства

Как уточнил Пётр Бирюков, ремонт проведен без полного закрытия моста, одна сторона всегда оставалась свободной для пешеходов.

«В рамках проекта отремонтировали железобетонную плиту сооружения, восстановили кирпичную кладку арочных сводов, заменили гидроизоляцию, перебрали плиты гранитного мощения и частично заменили облицовку моста», — рассказал глава Комплекса городского хозяйства.

Он также подчеркнул, что специальная строительная техника не применялась, резка гранитного камня и другие аналогичные работы проводились за пределами музея-заповедника. Таким образом, капремонт не мешал комфорту отдыхающих и экологии парка.

«Мост «Царицынская плотина» — это уникальное гидротехническое сооружение, образующее Верхний Царицынский пруд и отделяющее от него Нижний Царицынский пруд. Он входит в исторический ансамбль усадьбы и является объектом культурного наследия», — добавил заммэра.