Молчановский район, Томская область, , 08:59 — REGNUM В лесу под селом Молчаново Томской области найдено тело мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

Погибшему было 59 лет. В настоящее время сотрудники ведомства проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Произведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается», — отметили в управлении.

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