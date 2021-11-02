Ульяновск, , 08:58 — REGNUM Подрядные организации ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» готовы к эксплуатации зимой федеральных трасс в Ульяновской области в зимний период. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

По трассе Павел Латышов© ИА Красная Весна

На территории региона заготовлено 45,4 тыс. тонн противогололёдных материалов, включая 36 тыс. тонн песка и 9,3 тыс. тонн соли. В управлении отмечают, что данные запасы нужны для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда.

Помимо этого, подрядчик подготовил 13 пескобаз, 11 тёплых стоянок для техники и 11 помещений для отдыха и обогрева водителей.

На содержание дорог зимой будет направлено 102 единицы дорожной техники, в том числе 44 комбинированные машины, 13 автогрейдеров, 12 погрузочных средств, 22 трактора.

Для контроля на дорогах установлены метеостанции и видеокомплексы. В управлении поясняют, что они позволят не только оценить дорожную ситуацию и условия проезда, но и прогнозировать погоду на 4 часа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2022 году капитально отремонтируют транзитный участок дороги по посёлку Сурское в Сурском районе. В 2021 году здесь отремонтировали более 9 км дорог.

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