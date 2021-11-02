Нижнекамск, Татарстан, 2 ноября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Китайский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Дарья Драй ИА REGNUM «Куньлунь Ред Стар»

В составе «Куньлуня» по дублю оформили нападающие Брэндон Ип и Михаил Абрамов. Ещё одну шайбу забросил форвард Спенсер Фу.

У «Нефтехимика» точными бросками отметились нападающие Евгений Митякин, Павел Порядин и Егор Попов.

«Куньлунь» прервал серию из восьми поражений подряд.

На сегодняшний день «Куньлунь» занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 14 очков. «Нефтехимик» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 21 очком.

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