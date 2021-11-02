Ярославль, , 08:56 — REGNUM В Ярославле заработал механизм ямочного ремонта дворов за счёт денег жителей. Об этом сообщает мэрия города на своей странице в Facebook.

Ремонт двора в Ярославле Страница мэрии Ярославля в Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2021 года горожане, в чьих домах используется тариф мэрии, платят за ямочный ремонт — 21 копейку с 1 квадратного метра. Прошло всего несколько месяцев, и примеры такого ремонта уже есть. Правда, пока они не носят массовый характер. Например, ремонт асфальта сделан у дома № 42 на улице Блюхера.

«На этом объекте затраты на проведение ремонта превысили сумму, накопленную жителями, поэтому ремонт провели авансом. Затраченные сверх нормы денежные средства будут возвращаться управляющей компании по мере внесения жильцами ежемесячной платы за коммунальные услуги», — пояснила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева.

Как рассказали в мэрии, ремонт дворов за деньги жителей провели Дзержинский и Ленинский управдомы, а также «Верхневолжская управляющая компания». Инициировать ремонт могут сами жители. Для этого им нужно обратиться в свою управляющую компанию. Она подготовит пакет документов, необходимый для проведения общего голосования. Ремонт может быть проведён только на основании решения жителей.

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