В Ярославле начали ремонтировать ямы за счёт жителей
Ярославль, 2 ноября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Ярославле заработал механизм ямочного ремонта дворов за счёт денег жителей. Об этом сообщает мэрия города на своей странице в Facebook.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2021 года горожане, в чьих домах используется тариф мэрии, платят за ямочный ремонт — 21 копейку с 1 квадратного метра. Прошло всего несколько месяцев, и примеры такого ремонта уже есть. Правда, пока они не носят массового характера. Например, ремонт асфальта сделан у дома № 42 на улице Блюхера.
Как рассказали в мэрии, ремонт дворов за деньги жителей провели Дзержинский и Ленинский управдомы, а также «Верхневолжская управляющая компания». Инициировать ремонт могут сами жители. Для этого им нужно обратиться в свою управляющую компанию. Она подготовит пакет документов, необходимый для проведения общего голосования. Ремонт может быть проведён только на основании решения жителей.