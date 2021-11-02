Сухум, , 08:56 — REGNUM 207 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение суток 1 ноября в ходе 629 исследований. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, по официальным данным, в медучреждениях республики разместили 281 пациента с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — 56 человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 31 790 носителей SARS-CoV-2. Из них 27 001 победил инфекцию, в том числе 294 в течение последних двух суток. За всё время 454 пациента с диагнозом COVID-19 скончались. За последние двое суток — пять человек.

Днём ранее в Абхазии не проводили исследований на коронавирус. 30 октября в республике сообщили о выявлении 135 носителей SARS-CoV-2 в результате 364 исследований. Случаев смерти пациентов с COVID-19 не было зафиксировано. Признали выздоровевшими 195 человек.