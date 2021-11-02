Сеул, 2 ноября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. За последние 60 лет объём прямых иностранных инвестиций в экономику Южной Кореи вырос в пять тысяч раз. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

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Известно, что в 1962 года объём прямых иностранных инвестиций в экономику страны составил $4 млн, из которых $3 млн было инвестировано в автомобильную промышленность. В 2020 году объём ПИИ составит $20,75 млрд, а с января по сентябрь 2021 года — $18,2 млрд.

В настоящее время на долю компаний с иностранными инвестициями приходятся 19,4% общего экспорта страны и 5% общей занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, экспорт товаров из Южной Кореи в октябре 2021 года составил $55,55 млрд, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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