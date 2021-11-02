Хабаровск, 2 ноября 2021, 08:53 — REGNUM В Хабаровском крае не исключают введение локдауна как в Москве. Пока темпы вакцинации в регионе недостаточны для того, чтобы ситуация с COVID-19 стабилизировалась, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства края. Евгений Никонов.
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По его словам, за сутки в регионе вакцинируются от коронавируса 2,-2,5 тыс. жителей притом, что есть возможность делать прививки 7−8 тыс. человек, а в августе в прививочные пункты приходили 5−6 тыс. хабаровчан.
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае введены новые правила посещения мест массового скопления людей. Таким организациям дано право работать только при условии заполняемости помещений не более, чем на 50%, а массовые мероприятия в регионе полностью отменены.