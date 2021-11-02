Казань, , 08:51 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Игроки «Ак Барс» Ak-bars.ru

В составе «Ак Барса» шайбы забросили защитник Стивен Кэмпфер и нападающий Даниил Тарасов. У «Авангарда» отличился защитник Вилле Покка.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 34 очка. «Авангард» идёт на шестом месте в Восточной конференции с 26 очками.

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