Сочи, Краснодарский край, 2 ноября, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, пятеро пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля в Сочи. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Авария произошла около 01:00 мск в посёлке Вердане. Столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes Sprinter. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. В микроавтобусе травмы получили пятеро пассажиров.

Из пяти пострадавших двое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. К ликвидации последствий ДТП привлекались 18 человек и шесть единиц техники. Причины и обстоятельства аварии, приведшей к гибели людей, устанавливаются.

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