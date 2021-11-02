Москва, , 08:50 — REGNUM Проведение заседания российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству запланировано на декабрь, заявил посол Италии в РФ Джорджо Стараче.

Рим Олег Кугаев © ИА REGNUM

«Ждём, что в декабре в Риме пройдёт очередное заседание Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству», — сказал он в интервью «Коммерсанту».

Дипломат также выразил надежду на увеличение двусторонних визитов после проведения заседания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стараче назвал вопрос одобрения российской вакцины «Спутник V» Евросоюзом одним из приоритетных для себя.

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