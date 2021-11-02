Ташкент, , 08:50 — REGNUM В 2022 году на развитие сферы первичной медико-санитарной помощи и внедрение высокотехнологичных медицинских услуг в регионах планируется направить 8 триллионов сумов (один доллар-10 700 сумов).

Об этом, по итогам совещание под председательством президента Узбекистана Узбекистана Шавката Мирзиёева, сообщает его пресс-служба.

«Из этих средств 1 триллион сумов будет направлен на развитие онкогематологии, эндокринологии, трансплантации почек и печени», говорится в сообщении.

Кроме того, соответствующие ассигнования предусмотрены для оказания специализированных медицинских услуг социально уязвимым слоям населения, а также на организацию вакцинации от коронавируса и доведение числа вакцинированных до 17 миллионов человек.