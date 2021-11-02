Самара, , 08:53 — REGNUM Более 1,1 млн жителей Самарской области завершили вакцинацию от COVID-19. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Пункт вакцинации Страница Ирины Строкиновой в Facebook

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Сообщается, что данный вопрос рассматривался на заседании оперативного штаба области. За минувшую неделю в регионе увеличились темпы вакцинации, при этом привить необходимо еще около 800 тысяч взрослого населения.

«Повторной вакцинации подлежат более 271 тысячи человек, почти 79 тысяч уже ее прошли», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в регионе организуют дополнительные пункты вакцинации. Так, прививочные бригады будут работать 2 ноября в Самаре в областной универсальной научной библиотеке и 3 ноября в Тольятти в культурном центре «Автоград».

Сообщается, что если такие пункты будут востребованы, то эти акции будут проводиться постоянно и на других площадках.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены развернуть в течение недели еще более 370 инфекционных коек.