Берлин, , 08:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин обладает способностью влиять на цены на газовом рынке в Европе. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

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Издание отмечает, что российский лидер одним словом снижать цену на газ, что делает его своего рода покровителем: подарок российского лидера — трубопровод «Северный поток — 2» — готов с сентября, но Берлин и Брюссель колеблются. Также указывается на то, что энергетический кризис в Европе дал понять, что на этом рынке доминирует Россия.

«Это было почти случайное замечание Владимира Путина, которое заставило газовый рынок Европы вздохнуть», — говорится в материале.

Речь идёт о распоряжении президента РФ, данном компании «Газпром» на заседании российского правительства 27 октября, начать заполнение своих газовых хранилищ в Германии и Австрии менее чем за десять дней, как только хранилища в России будут заполнены.

Пока неясно, сколько дополнительного газа будет поставлять российский экспортёр, или, возможно, имеются ввиду ранее обещанные объёмы поставок. Но рынок на это заявление отреагировал моментально.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не первый раз, когда заявления президента РФ Владимира Путина оказывают влияние на газовый рынок в Европе. Так, в начале октября резкая смена роста цен на газ в мире в сторону снижения произошла после заявления российского лидера о готовности РФ помочь Европе стабилизировать цены на энергоносители.