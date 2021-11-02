Саратов, 2 ноября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Саратовской области период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе продлен со 2 по 15 ноября. Соответствующее постановление подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Pxhere.com Беременная

Данная мера вызвана сложной эпидемиологической обстановкой в Саратовской области и предписана главным санитарным врачом региона.

Руководителям госучреждений, а также органов исполнительной власти необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим работы беременных сотрудниц. Другим работодателям рекомендовано принять аналогичные меры в отношении этой категории сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области до 7 ноября закрыты организации бытового обслуживания, салоны красоты, крытые спортобъекты и бассейны, стоматологические клиники (кроме экстренных случаев), досугово-развлекательные организации.

Читайте также: В Саратовской области объявили почти полный локдаун