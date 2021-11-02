Ташкент, 2 ноября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 ноября провел совещание по налоговым поступлениям и параметрам бюджета на 2022 год, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Prezident.uz Шавкат Мирзиёев

На совещании отдельно затронут вопрос усиления финансового контроля в бюджетной системе.

«Отмечена необходимость повышения прозрачности системы государственных закупок, обеспечив в этом вопросе железную дисциплину», — говорится в сообщении.

В этой связи, министерству финансов Узбекистана поручено с 1 января будущего года внедрить систему проведения тендеров, исключающую человеческий фактор.

«Поручено также полностью цифровизировать бухгалтерию всех бюджетных организаций, производить расчеты по государственным закупкам посредством электронных счетов-фактур», — отмечает пресс-служба.