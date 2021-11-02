Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 08:45 — REGNUM На Ямале перед судом предстанет машинист трубоукладчика, которого обвиняют в тяжёлом травмировании машиниста бульдозера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Строительство газопровода Balticconnector.fi

По данным следствия, 3 марта 2021 года в Тазовском районе на территории месторождения, работники коммерческой организации строили газопровод. Машинист трубоукладчика, управляя краном, не удостоверился в отсутствии в зоне его работы посторонних людей, и выполнил операцию по выдвижению контргруза (противовеса) крана-трубоукладчика. В результате находившийся поблизости 58-летний машинист бульдозера был зажат между контргрузом и бортом автомобиля топливозаправщика. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

Машинист трубоукладчика обвиняется по ч.1 ст.216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.