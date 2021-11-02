Тбилиси, , 08:45 — REGNUM Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» ЕНД Нона Мамулашвили отказывается от своих полномочий. Об этом она 1 ноября сообщила журналистам, передаёт агентство «Интерпрессньюс».

Здание Парламента Грузии Georgiantrip.ge

Она заявила, что последовала примеру лидера партии «Лело для Грузии» Мамуки Хазарадзе, который ранее сделал подобное заявление. Мамулашвили отметила, что правящая партия «Грузинская мечта» проводит в парламенте «свою линию».

«У парламента нет легитимации — этот парламент является цирком, театром и участие в этом театре — неприемлемо», — заявила Мамулашвили.

Также от депутатского мандата отказывается входящая во фракцию ЕНД Анна Цитлидзе. Он отметила, что не консультировалась с соратниками по партии и приняла решение самостоятельно.

«Когда президент в тюрьме, голодает, а у нас отняли выборы, я не вижу смысла в том, чтобы сидеть в парламенте. Я смогу продолжать борьбу и без мандата депутата», — написала Цитлидзе в соцсети Facebook.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мёд и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мёд. 1 ноября экс-президент заявил, что выборы в органы самоуправления были «сфальсифицированы», и призвал оппозиционных депутатов отказаться от своих мандатов.

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