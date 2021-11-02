Москва, 2 ноября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Смертельно опасный симптом COVID-19 — это когда у заболевшего человека резко начинает падать температура. Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью газете «Звезда».

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По словам Жемчугова, это тяжелейшее состояние, за несколько дней до смерти. Оно свидетельствует о неспособности организма человека справляться с токсинами и отсутствии иммунного ответа на вирус.

«Если у человека пониженная температура — 36 и ниже — это самые тяжелые больные. Таким пациентам требуется индивидуальный подход и применение специальных препаратов», — пояснил врач и призвал быть внимательными.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлены единичные случаи заражения разновидностью коронавируса AY.4.2, которая является одним из подвидов штамма «Дельта».

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