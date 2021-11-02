Кызыл, 2 ноября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Туве предполагаемый убийца двух несовершеннолетних сестёр заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетней, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Цитата из видео Следственного управления СКР по Туве Обвиняемый в убийстве сестёр в Туве заключён под стражу

По данным ведомства, 23-летний обвиняемый снимал комнату у матери девочек в одном из многоэтажных домов Кызыла. 30 октября молодой человек вернулся домой вечером около 22 часов.

«Находясь в квартире обвиняемый несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого, около 02−03 часов ночи мужчина вытолкнул одну, а вслед и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу», — отметили в ведомстве.

Тела девочек нашли спустя два-три часа на тротуаре возле дома. 9-летняя девочка скончалась на месте, её старшая сестра 14 лет умерла чуть позже в медицинском учреждении. Расследование уголовного дела продолжается.