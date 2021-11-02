Оттава, , 08:44 — REGNUM В Канаде более 3,3 тыс. медицинских работников отстранили от работы в провинции Британская Колумбия из-за отказа прививаться от COVID-19. Об этом сообщает телеканал Global news.

Медики в защитных масках и костюмах. США (сс) Matt Hecht

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: подвид штамма «Дельта» наступает? – все новости»

По словам главы регионального минздрава Эндриана Диксы, на сегодняшний день полный курс вакцинации прошли 96% из 127,5 тыс. медиков, ещё более 2 тыс. сделали одну прививку.

Он уточнил, что оставшиеся 3325 человек либо не предъявили данные, которые подтверждают прохождение вакцинации, либо отказались сделать прививку и были отстранены.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседаниях верхней палаты парламента Канады непосредственно смогут присутствовать только вакцинированные от коронавируса сенаторы.

Читайте также: На заседания верхней палаты Канады допустят только привитых сенаторов