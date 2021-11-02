Пермь, , 08:41 — REGNUM Концепция новогоднего празднования в Перми получила название «Русское новогодье». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект новогоднего оформления Перми Gorodperm.ru

В конце 2021 года во всех районах муниципалитета появятся ледовые комплексы. Шесть новогодних маршрутов оформят свето-иллюминационными объектами. Световыми консолями и арт-объектами оформят и территории Орджоникидзевского района, а также посёлка Новые Ляды.

На городских магистралях установят как полюбившиеся горожанам световые фигуры (оленей, праздничные ели, шары, арт-объекты «Летающая тарелка», «Космонавт», «Фонтан»), так и новые («Пегас», «Снежная королева», «Зимние узоры»). По мнению авторов проекта, ощущение новогодней сказки создаст световой занавес над главной городской елкой.

Праздничное оформление Перми планируют завершить к 20 декабря. Чиновники подчеркнули, что особое внимание при организации подготовки к празднованию Нового года и Рождества Христова уделяется вопросам обеспечения эпидемиологической безопасности.