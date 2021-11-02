Ташкент, 2 ноября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 ноября провел совещание по налоговым поступлениям и параметрам бюджета на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В ходе совещания отмечалось, что планируется увеличение квот приема в вузы, в том числе на магистратуру и докторантуру на основе государственных грантов.

Также, запланировано субсидирование строительства и оснащения общежитий на основе государственно-частного партнерства и частичная компенсация расходов более 80 тыс. студентов на аренду жилья.

Ранее, Мирзиёев заявлял, что свыше 130 тысяч студентов вузов проживают в арендованных квартирах. Для помощи студентам правительство начало готовить программу, которая предусматривает покрытие половины стоимости аренды со стороны государства.

На первом этапе этой программы планировалось охватить 60 тысяч молодых людей. Министр финансов Узбекистана Тимур Ишметов заявлял, что на эти цели будут выделены 100 миллиардов сумов (один доллар-10 700 сумов).