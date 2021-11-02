Вулвергемптон, Великобритания, 2 ноября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. «Вулверхэмптон» одержал победу над «Эвертоном» в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vividscreen.info Футбол

В первом тайме голы забили футболисты «Вулверхэмптона» Макс Килман на 28-й минуте и Рауль Хименес на 32-й. Во втором тайме форвард «Эвертона» Алекс Айуоби отыграл один мяч.

На сегодняшний день «Вулверхэмптон» занимает восьмое место в чемпионате Англии, в активе команды 16 очков. «Эвертон» идёт на 10-м месте с 14 очками.

Читайте также: «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»