Глазго, Великобритания, , 08:35 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял участие в саммите ООН по вопросам климата. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба правительства Польши.

Матеуш Моравецкий Premier.gov.pl

Сообщается, что в рамках мероприятия Моравецкий «поднял вопросы, касающиеся, в частности, солидарности, справедливых преобразований в энергетической сфере, цен на энергоносители, а также чистой окружающей среды».

»Польша придерживается позиции, что трансформация энергетики не должна привести к негативным последствиям и учитывать социальные и экономические условия, то есть быть справедливой и обеспечивать безопасность граждан», — заявил политик.

В саммите ООН, посвященном вопросам изменения климата, приняли участие представители почти 200 стран-участниц Парижского соглашения 2015 года. Данное соглашение регулирует меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере.