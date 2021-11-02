Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Наибольший прирост зафиксирован в Горно-Алтайске (+12), Шебалинском (+11) и Турочакском районах (+10). Новые носители зарегистрированы ещё в шести районах.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 230 78, в том числе: 7257 — в городе Горно-Алтайске, 3474 — в Майминском районе, 3100 — в Кош-Агачском районе», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 20 966 человек, в том числе 19 за последние сутки. Жертвами с коронавируса стали 449 человек.