Бразилиа, , 08:33 — REGNUM Бразильский пианист-виртуоз Нильсон Фрейре скончался на 78-м году жизни в Рио-де-Жанейро. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба его звукозаписывающей компании Decca Classics в Twitter.

Траур Torange.biz

«Мы все очень опечалены известием о том, что легендарный Нельсон Фрейре скончался в возрасте 77 лет. Он был уникальным пианистом и музыкантом, одним из лучших исполнителей», — сказано в сообщении.

Отмечается, что творческое наследие музыканта содержит множество ценных записей.

Пианист-виртуоз Нильсон Фрейре родился 18 октября 1944 года в Бразилии в городе Боа-Эсперанса. Освоил игру на пианино уже в три года, а в пять лет дал свой первый концерт перед публикой. Широкая концертная деятельность музыканта началась в 1959 году. Пианиста отличала лёгкая техника и элегантность исполнения, а также уникальная интерпретация классических произведений Бетховена, Фредерика Шопена, Роберта Шумана, Ференца Листа и других композиторов.