Пермь, 2 ноября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Разработка гимна Перми вступила в стадию создания музыки в выбраненным текстам. Объявлен второй этап конкурса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Итоги второго этапа конкурса подведут 28 февраля 2022 года, а итоговым вариантом гимна города станет победитель интернет-голосования среди жителей Перми.

Рассмотрение и оценка конкурсной комиссией представленных музыкальных произведений будет осуществляться с 7 по 25 февраля 2022 года. Члены комиссии выберут три произведения и представят их на суд горожанам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, конкурс на разработку гимна Перми был объявлен в феврале 2020 года и продлевался из-за низкого качества представленных произведений.