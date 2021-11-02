Ташкент, , 08:32 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 ноября провел совещание по налоговым поступлениям и параметрам бюджета на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в проекте госбюджета на следующий год особое внимание уделено прежде всего социальным вопросам.

«В частности, на образование и здравоохранение намечено направить 58 триллионов сумов (один доллар — 10 700 сумов)», — говорится в сообщении.

Мирзиёев предложил дополнительно выделить на эти направления еще 12 трлн сумов, «поскольку с учетом потребностей и запросов населения в регионах в следующем году планируется реализовать 55 новых программ».

«В частности, предусмотрены меры по открытию 1,6 тыс. детских садов в отдаленных районах, строительству 40 новых школ и ремонту 235 школ, обновлению школьных учебников и созданию 2 тыс. компьютерных классов», — говорится в сообщении.