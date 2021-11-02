Москва, 2 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Портфель заказов на экспорт российского оружия превысил $52 млрд, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Fsvts.gov.ru Дмитрий Шугаев

По его словам, крупнейшими покупателями российской оборонной продукции являются Китай, Индия, страны Ближнего Востока и Северной Африки, а также Латинской Америки.

«Я думаю, в ближайшие три — пять лет у нас для промышленности работы по направлению ВТС (военно-технической сферы) не убавится», — цитирует его РБК.

Шугаев добавил, что минимум половина объема продаж — это боевая авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шугаев заявил, что Россия получила от стран Африки целый ряд военных заказов общим объёмом в $14 млрд. По его словам, три миллиарда из этого общего портфеля заказов приходятся на африканские страны, расположенные южнее Сахары.

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