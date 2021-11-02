Глазго, Великобритания, , 08:31 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Глазго, встретился 1 ноября с британской коллегой Элизабет Трасс. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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По их словам, представители двух стран обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове, пандемию коронавируса, изменение климата.

В ходе встречи глава МИД Южной Кореи высоко оценил двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, напомнив о свопе вакцин, а также обратился к правительству Великобритании с просьбой оказать поддержку усилиям Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.

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В свою очередь, Трасс выразила надежду на продолжение сотрудничества по таким глобальным проблемам, как борьба с изменением климата и пандемией коронавируса, а также выразила поддержку усилиям Сеула в поддержании мира на Корейском полуострове.