Главы МИД Южной Кореи и Британии обсудили вопросы сотрудничества
Глазго, Великобритания, 2 ноября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся с визитом в Глазго, встретился 1 ноября с британской коллегой Элизабет Трасс. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
По их словам, представители двух стран обсудили широкий круг вопросов, включая ситуацию на Корейском полуострове, пандемию коронавируса, изменение климата.
В ходе встречи глава МИД Южной Кореи высоко оценил двустороннее сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса, напомнив о свопе вакцин, а также обратился к правительству Великобритании с просьбой оказать поддержку усилиям Сеула по денуклеаризации и установлению мира на Корейском полуострове.
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В свою очередь, Трасс выразила надежду на продолжение сотрудничества по таким глобальным проблемам, как борьба с изменением климата и пандемией коронавируса, а также выразила поддержку усилиям Сеула в поддержании мира на Корейском полуострове.