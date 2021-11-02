Чебоксары, 2 ноября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Контролировать условия проезда в зимний период на федеральных дорогах Чувашии помогут дорожные метеостанции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Иван Шилов ИА REGNUM Трасса

В ведомстве подчёркивают, что подрядчики готовы к эксплуатации зимой федеральных трасс. Сформирован запас холодного бетона, заготовлено 51,5 тыс. тонн противогололёдных материалов, в том числе 41,1 тыс. тонн песка и 10,2 тыс. тонн соли. Подрядной организацией подготовлено восемь тёплых стоянок для техники и восемь помещений для отдыха и обогрева водителей.

Для содержания трасс в Чувашии будет использоваться 88 единиц дорожной техники, из них 39 комбинированных машин, 15 погрузочных средств, 17 тракторов. Вся техника обеспечена спутниковой навигацией ГЛОНАСС и обеспечивает передачу информации в режиме реального времени в единую систему диспетчерского контроля.

Помимо этого, оперативный контроль за дорожной обстановкой обеспечивается за счёт девяти дорожных метеостанций и 17 комплексов видеоконтроля.

Управление совместно с подрядными организациями ежегодно уточняет сложные участки дорог — это в основном затяжные подъёмы-спуски. В Чувашии насчитываются 12 таких участков, из них восемь — на трассе М-7 «Волга», четыре — на дороге А-151 Цивильск — Ульяновск. При сложных погодных условиях здесь организуют дежурство дорожной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в собственность Чувашии передано четыре участка федеральной трассы М-7 «Волга» протяжённостью более 11 км. В их числе — западный подъезд к городу Чебоксары.

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