Петропавловск-Камчатский, 2 ноября 2021, 09:10 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском начал работать центр цифрового образования детей «IT-куб. Камчатка». Он является инновационной площадкой дополнительного образования и будет помогать школьникам края развивать навыки программирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона. Центр создан в рамках национального проекта «Образование».
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«IT-куб. Камчатка» является структурным подразделением Камчатского центра детского и юношеского технического творчества. Центр цифрового образования отличает качественно новая инфраструктура и высокий уровень материально-технического оснащения. Для школьников в IT-кубе обещают разработать интересные образовательные программы. Посещать центр смогут более 400 детей. По мнению директора Центра детского и юношеского технического творчества Андрея Юхина, благодаря таким занятиям школьники получат возможность освоить профессии будущего, и это повысит их шансы впоследствии удачно социализироваться в современном обществе.
Как сообщало ИА REGNUM, 57% школьников и студентов планируют сделать карьеру в сфере IT. Проведенный среди 1 538 школьников и студентов опрос показал, что 86% российских молодых людей находят привлекательной и престижной профессию IT-разработчика, а 74% респондентов увязывают умение программировать с личным успехом в жизни.