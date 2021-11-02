Петропавловск-Камчатский, 2 ноября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Петропавловске-Камчатском начал работать центр цифрового образования детей «IT-куб. Камчатка». Он является инновационной площадкой дополнительного образования и будет помогать школьникам края развивать навыки программирования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября в пресс-службе правительства региона. Центр создан в рамках национального проекта «Образование».

Mos.ru Цифровизация

Читайте также: Каждый второй школьник в России планирует стать айтишником

«Здесь школьники смогут в очном формате воплощать свои идеи, развивать навыки в сфере информационных технологий. Посещать «IT-куб. Камчатка» смогут ребята от 7 до 17 лет любого уровня подготовки, готовые погрузиться в мир информационных технологий. Я от всей души приветствую команду IT-куба — молодую и прогрессивную, которая познакомит детей с азами компьютерной техники, логики и алгоритмики. Большая благодарность руководителю Центра технического творчества Андрею Александровичу Юхину, за то, что смог реализовать такой глобальный проект. В добрый путь!», — пожелала министр образования региона Александра Короткова.

«IT-куб. Камчатка» является структурным подразделением Камчатского центра детского и юношеского технического творчества. Центр цифрового образования отличает качественно новая инфраструктура и высокий уровень материально-технического оснащения. Для школьников в IT-кубе обещают разработать интересные образовательные программы. Посещать центр смогут более 400 детей. По мнению директора Центра детского и юношеского технического творчества Андрея Юхина, благодаря таким занятиям школьники получат возможность освоить профессии будущего, и это повысит их шансы впоследствии удачно социализироваться в современном обществе.

«Всей образовательной системе пришлось оперативно перестроиться на новый формат, и до сих пор многие дети обучаются дистанционно. В этой связи вопросы развития цифровых технологий и доступности интернет-связи, а также вопросы переоснащения современными технологиями образовательных организаций вышли на первый план. Это подтвердилось и по итогам осеннего исследования ОНФ об обеспечении образовательных организаций подключением к высокоскоростному интернету, результаты которого были направлены в адрес правительства Российской Федерации», — отмечала сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва.

Как сообщало ИА REGNUM, 57% школьников и студентов планируют сделать карьеру в сфере IT. Проведенный среди 1 538 школьников и студентов опрос показал, что 86% российских молодых людей находят привлекательной и престижной профессию IT-разработчика, а 74% респондентов увязывают умение программировать с личным успехом в жизни.