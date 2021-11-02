Кишинёв, 2 ноября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 1 ноября выявили 1346 случаев заражения коронавирусом в ходе 6515 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 339 114 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны выздоровевшими 317 224 человека, в том числе 1315 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 2077 пациентов с COVID-19, из которых 175 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 7828 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 38 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 653 случая заражения коронавирусом в результате проведения 4415 тестов. Выздоровевшими врачи признали 1104 человека, умерли 39 пациентов с COVID-19.