Кызыл, , 08:27 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг на аппаратном совещании 2 ноября заявил о введении должности инспектора тувинского языка. 1 ноября в республике отметили День тувинского языка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По словам главы, в условиях мировой культурной интеграции, когда дети активно пользуются гаджетами и редко общаются на родном языке, жители Тувы не должны терять свои корни.

«Мы понимаем, что, если человек свободно владеет русским языком, то это позволяет ему выразить любую мысль и открывает разные возможности. А не знать свой родной язык — значит, не уважать своих родителей, предков, это самое ценное для человека», — отметил он.

Добавим, что в 2013 году в республике появилась должность государственного инспектора по русскому языку. В настоящее время его занимает замминистра образования Наталья Масленникова.