Салехард, 2 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. На Ямале с 1 января 2022 года появятся ещё четыре субсидируемых авианаправления. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Yamal.aero Самолет авиакомпании «Ямал»

Это Салехард — Краснодар — Салехард (круглогодичный), Салехард — Минеральные Воды — Салехард (летний), Новый Уренгой — Минеральные Воды — Новый Уренгой (летний), Новый Уренгой — Анапа — Новый Уренгой (летний).

Тарифы на авиабилеты станут гибкими: чем раньше приобретается билет, тем ниже цена. Стоимость льготных билетов для детей из многодетных семей не изменится и составит 2500 рублей.

Отмечается, что число субсидируемых направлений, которые выполняет региональная авиакомпания «Ямал» в 2021 году составляет 34.