Саратов, , 10:59 — REGNUM В Саратовской области из торговых и развлекательных центров перенесут мобильные пункты вакцинации. Ранее вход в эти помещения ограничили в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Вакцинация (сс) qimono

«В связи с введением на территории Саратовской области новых ограничительных мер вход в торговые и развлекательные центры ограничен. По этой причине работа прививочных пунктов, находящихся в этих зданиях, становится бессмысленной», — написал вице-губернатор в своем Telegram-канале.

Бусаргин поручил проработать вопрос переноса мобильных пунктов и обеспечить их необходим количеством медперсонала и вакцины, а также разместить для населения новые адреса. Со 2 ноября мобильные прививочные пункты должны осуществлять вакцинацию.

Первый мобильный пункт вакцинации от COVID-19 развернули возле здания Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Данный объект будут работать с 10:00 до 18:00.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области на 1 ноября было зарегистрировано 101 998 случаев заражения коронавирусом.

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