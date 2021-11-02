Великий Новгород, , 08:23 — REGNUM Период нерабочих дней в Новгородской области продлится ещё на неделю. Такое решение власти региона приняли в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению и борьбе с распространением COVID-19 заявил глава региона Андрей Никитин.

Работа ТК «Невский Центр» в период нерабочих дней Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Мы продлим ещё на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадёт целиком», — сказал Никитин.

Так, в период с 8 по 14 ноября в регионе будут ужесточены требования к работе организаций.

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«Это не коснётся тех организаций, которые в полном объеме соблюдают требования, установленные указом. Те, кто игнорирует требования, не будут работать», — подчеркнул губернатор Новгородской области.

Как сообщало ИА REGNUM, Новгородская область стала одним из шести регионов, где с 30 октября по 7 ноября была объявлена нерабочая неделя, дополняющая объявленный президентом России период из выходных дней.

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Добавим, что на прошлой неделе в Новгородской области было зарегистрировано 1778 заболевших COVID-19, что на 22% больше, чем неделей раньше.